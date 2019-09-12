На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром

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МИД: неизвестный на днях проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне 

ТАСС 1 час назад
В результате повреждены недвижимость и автомобили, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях на территории нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", — сказала она.
По ее словам, ответ, полученный из лондонской полиции, обескуражил. "Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто", — заявила дипломат, отметив, что британской стороне были предоставлены записи с камер видеонаблюдения и максимально подробные данные, проливающие свет на происшествие.
"Мы надеемся получить квалифицированный и ответственный ответ британской стороны по этому поводу", — подчеркнула Захарова.
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Происшествия , Видео , В мире , Европа , Мария Захарова , МИД
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