Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина умер от удара током на автомойке в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
Мужчина умер от удара током на автомойке
Фото: РИА Новости
Следователи СУ Следственного комитета РФ по Дагестану проводят проверку после гибели мужчины от удара электрическим током на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба республиканского управления СК РФ.
"7 сентября 2019 года в селе Кочубей Тарумовского района в помещении автомобильной мойки от удара электрическим током погиб 53-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
ТАСС: последние новости
МИД: неизвестный на днях проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне МИД: неизвестный на днях проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне Саудовская принцесса получила условный срок во Франции из-за избиения водопроводчика Саудовская принцесса получила условный срок во Франции из-за избиения водопроводчика Не менее 50 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в ДР Конго Не менее 50 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в ДР Конго
Происшествия , СКР , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром20
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства399
МИД России заявил об «охоте» США на россиян
МИД России заявил об «охоте» США на россиян2
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова16
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым42
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение