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Саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Фото: depositphotos.com
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам условного заключения и штрафу в 10 тысяч евро за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
От принцессы досталось рабочему — египтянину по происхождению. Хасса бинт Салман попросила своего личного телохранителя Рани Саиди избить и унизить мужчину. Она обвинила его в том, что, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире, он без ее ведома сделал некие фотографии.
В результате сантехника избили, а также заставили его вставать на колени и целовать ноги принцессе. Хассу бинт Салман привлекли к ответственности за "соучастие в насилии" и "пособничестве в незаконном лишении свободы". На оглашении приговора она не присутствовала.
В сентябре прошлого года сообщалось, что принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже. Сумма похищенных драгоценностей составила 800 тысяч евро.
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Происшествия , Ближний Восток , В мире
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