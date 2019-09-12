Уволенному из-за Голунова правоохранителю нашли замену

В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Как пишет РИА Новости, этот пост занял генерал-майор полиции Андрей Янишевский Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина . Он лишился места из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым. Его задержали 6 июня по подозрению в подготовке к сбыту наркотиков. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили правоохранители. Из-за дела Голунова после служебной проверки уволили четырёх полицейских.

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