Уволенному из-за Голунова правоохранителю нашли замену

Как пишет РИА Новости, этот пост занял генерал-майор полиции Андрей Янишевский.
Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина. Он лишился места из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым. Его задержали 6 июня по подозрению в подготовке к сбыту наркотиков. Позже уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью».
Журналист заявил, что наркотики ему подбросили правоохранители. Из-за дела Голунова после служебной проверки уволили четырёх полицейских.