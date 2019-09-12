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Жертвами циклона в Испании стали два человека 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Жертвами циклона в Испании стали два человека
Фото: AP Photo / Emilio Morenatti
Два человека погибли в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на заявление Гражданской гвардии.
По данным телеканала, первыми жертвами разгула стихии стала пожила супружеская пара. Сообщается, что тела 70-летних погибших были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете, расположенном в провинции Альбасете (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).
Как заявили в службе спасения автономии, перевернутый автомобиль находился в районе, который оказался затопленным из-за сильных ливней.
Ранее сообщалось, что холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. Из-за разгула стихии в автономном сообществе Валенсия к четвергу были отменены занятия в 93 муниципалитетах, что затронуло более 255 тысяч учащихся.
По данным СМИ, самое сильное влияние стихии ощущают на себе жители автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. Некоторые дороги в регионах были перекрыты, также частично нарушено железнодорожное сообщение.
Ранее сообщалось, что на данный момент самые серьезные последствия зафиксированы в муниципалитете Онтеньенте на юге Валенсии, где из-за сильных осадков вышла из берегов река Клариано. Данная ситуация привела к эвакуации нескольких десятков местных жителей.
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Происшествия , Испания
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