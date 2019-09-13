Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички

Жители Киева заблокировали движение электропоездов на остановочном пункте "Троещина-2" городской электрички. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел 12 сентября. Как сообщается в сообществе "Киев Оперативный" в фейсбуке, пассажиры таким образом выразили недовольство тем, что поезда курсируют не по графику, вместо шести вагонов в составе часто бывает лишь четыре, часть дверей в составе не открываются, а некоторые рейсы вообще отменяют.

На ролике видно, что толпа людей встала поперек пути и не позволила электричке продолжить движение. Остальные пассажиры, стоявшие на платформе, поддержали протестующих, однако были и те, кто выразили возмущение их действиями.

Киевляне не в первый раз блокируют движение городской электрички. В октябре прошлого года они таким образом выразили протест против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов.