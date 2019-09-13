СК РФ вмешался в дело защищавшего щенка подростка

На юношу завели уголовное дело из-за удара кулаком по машине, переехавшей питомца.

«Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР.

История 16-летнего жителя Томска вызвала большой резонанс. В июне этого года юноша ударил по автомобилю, который задавил его гулявшего без поводка щенка. Таким образом, по его словам, он хотел заставить водителя съехать с умирающего животного, так как на слова тот не реагировал.

После инцидента владелец авто подал иск в суд с требованием возместить ему ущерб в размере 14 тысяч рублей. На подростка в результате возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества со значительным ущербом, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.