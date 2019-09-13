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СК РФ вмешался в дело защищавшего щенка подростка 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
СК РФ вмешался в дело защищавшего щенка подростка
Фото: РИА Новости
На юношу завели уголовное дело из-за удара кулаком по машине, переехавшей питомца.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил вернуть из суда на доследование дело подростка из Томска, обвиняемого в порче чужого имущества. Молодого человека собирались судить за удар кулаком по капоту внедорожника, который насмерть сбил его собаку.
«Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР.
История 16-летнего жителя Томска вызвала большой резонанс. В июне этого года юноша ударил по автомобилю, который задавил его гулявшего без поводка щенка. Таким образом, по его словам, он хотел заставить водителя съехать с умирающего животного, так как на слова тот не реагировал.
После инцидента владелец авто подал иск в суд с требованием возместить ему ущерб в размере 14 тысяч рублей. На подростка в результате возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества со значительным ущербом, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Томск
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