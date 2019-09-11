«В школе его душили, втыкали карандаш в горло»

Россиянин, проживший в Германии три года, вернулся на родину из-за издевательств в отношении его сына со стороны мигрантов в немецких школах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Как отмечается, в 2016 году мужчина переехал в ФРГ, где он получил немецкое гражданство и легко нашел работу.
Однако вскоре в школе его маленького сына начали травить дети беженцев.
"В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы", — поведал мужчина.
Он пояснил, что такое поведение беженцев связано с чувством безнаказанности.
Причем родители бояться жаловаться на них из-за возможных обвинений в дискриминации приезжих.