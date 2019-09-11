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Стала известна возможная причина гибели российского военного в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Названа причина гибели российского военного в Армении
Фото: РИА Новости
Российский военнослужащий, скончавшийся в армянском городе Гюмри, мог умереть из-за разрыва селезенки.
«Сержант 102-ой военной базы Александр Б. (родом из Курганской области) два дня назад упал с мотоцикла и не обращался за медицинской помощью. В результате травм он погиб», — пишет телеграм-канал LifeShot со ссылкой на источник.
По этим данным, при вскрытии у военного в животе нашли порядка двух литров крови, мужчина якобы умер из-за разрыва селезенки.
Ранее в среду сообщалось, что у военнослужащего были признаки насильственной смерти.
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Происшествия , Армения , Гюмри , Курганская Область
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