Названа причина гибели российского военного в Армении

Стала известна возможная причина гибели российского военного в Армении

Российский военнослужащий, скончавшийся в армянском городе Гюмри , мог умереть из-за разрыва селезенки.

«Сержант 102-ой военной базы Александр Б. (родом из Курганской области) два дня назад упал с мотоцикла и не обращался за медицинской помощью. В результате травм он погиб», — пишет телеграм-канал LifeShot со ссылкой на источник.

По этим данным, при вскрытии у военного в животе нашли порядка двух литров крови, мужчина якобы умер из-за разрыва селезенки.

Ранее в среду сообщалось, что у военнослужащего были признаки насильственной смерти.