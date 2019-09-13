Врач самовольно убила пациентку и была оправдана

Суд в Гааге снял обвинения с врача, не уточнившей у пациентки, хочет ли та подвергнуться эвтаназии, перед тем, как дать ей смертоносный препарат. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Мы заключили, что все требования законодательства об эвтаназии были соблюдены. Поэтому подозреваемый оправдан по всем пунктам обвинения. Мы считаем, что, учитывая глубокую деменцию пациентки, у врача не было необходимости уточнять, желала ли она быть подвергнутой эвтаназии», — объявила судья Мариэтт Ренкенс (Mariette Renckens). После объявления решения суда в зале раздались аплодисменты.

74-летняя женщина, страдавшая болезнью Альцгеймера, написала заявление о желании уйти из жизни через эвтаназию четырьмя годами ранее. В заявлении пациентка указала, что предпочла бы эвтаназию домашнему уходу. Но она добавила, что «хотела бы иметь возможность решить (когда умереть), пока она находится в здравом уме, и когда посчитает, что настал нужный момент».

После того, как пациентка уже не могла себя обслуживать, 68-летняя врач сочла, что было бы уместно провести ей эвтаназию. Правомерность решения подтвердили два независимых доктора, и медики назначили дату смерти.

В указанный день врач выпила кофе вместе с пациенткой, ее мужем и взрослой дочерью. Доктор добавила седативный препарат в напиток пациентки. Спустя полчаса женщина почувствовала сонливость, но не уснула. Вторая доза вещества была введена ей посредством инъекции. Пациентка была под воздействием препарата, но почувствовала укол шприца. Когда она заснула, врач ввела ей летальную дозу другого препарата, но женщина проснулась и встала. Семья держала ее, чтобы доктор мог ввести последнюю инъекцию.

С 2002 года врачи в Голландии могут проводить эвтаназию, если пациент испытывает невыносимые и бесконечные страдания и попросил добровольного ухода из жизни «со всей серьезностью и со всем убеждением».