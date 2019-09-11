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Расчленивший отца и бабушку москвич получил срок 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Расчленивший отца и бабушку москвич получил срок
Фото: РИА Новости
Совершивший хладнокровное убийство своих отца и бабушки 25-летний житель Москвы отправился на 17,5 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщает столичное СУ СК.
Суд признал москвича Романа Парфёнова виновным по статье УК «убийство двух лиц», говорится на сайте ведомства.
По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый из-за неприязненных отношений с отцом и бабушкой убил их в своей квартире на улице Чертановской. После этого он расчленил тела и вывез фрагменты в Битцевский и Кусковский лесопарки, где сжёг.
На следующий день после убийства обгоревшие фрагменты тел с «признаками отчленения верхних и нижних конечностей» были найдены в овраге лесопарковой зоны. Тогда же молодого человека задержали.
При проведении обыска в квартире было найдено орудие преступления, а также части останков потерпевших. В ходе расследования уголовного дела Парфёнов признался в содеянном.
Как писал News.ru, ранее суд отправил в СИЗО жительницу Камчатки, убившую пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. По версии следствия, 27-летняя жительница Вилючинска совершила преступление, узнав об измене мужчины, от которого родила младшего ребёнка.
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Происшествия , ФСИН , Москва
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