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Неизвестные обстреляли машину противницы мусорной стройки на Шиесе 

News.ru 1 час назад
Противницу мусорной стройки на Шиесе обстреляли
Фото: Анна Степанова/vk.com
Автомобиль противницы строительства мусорного полигона возле станции Шиес Анны Степановой обстреляли злоумышленники. Инцидент произошёл в посёлке Савинском Плесецкого района Архангельской области.
Сегодня ночью, с 10 на 11 сентября по адресу: ул. Цементников, д. 17, со стороны подъездов, была повреждена машина, а именно расстреляна из пневматики. Шансов найти свидетелей мало, но они есть, — написала Степанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как заявила экоактивистка проекту Activatica, она не исключает, что нападение может быть связано с её протестной активностью.
За последнее время много заявлений писали, резолюций митинга. В которых, в том числе требовали отставки главы района. Глава в итоге ушёл. Шороху наводим много по району. Но я не исключаю, что это просто какое-то хулиганство, — полагает Степанова.
За несколько дней до инцидента Анна Степанова подала заявление в СК о превышении полномочий замглавы Плесецкого района Романа Макарова. По словам активистки, чиновник потребовал подчинённых в день экологического протеста организовать «развлекательные и культурно-массовые мероприятия на всех центральных площадках».
Степанова полагает, что Макаров таким образом препятствовал выражению позиции местных жителей по экологическим вопросам.
По сообщению «Медиазоны», активистка является участницей экологических акций на железнодорожной станции Шиес, где ведётся стройка объекта для хранения мусора из Москвы. Она записывала «обращение к народу», где призывала присоединяться к протестам всех россиян.
Как писал News.ru, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение наказать жителя Плесецка, разместившего плакат с надписью «Стоп Шиес». Теперь активисту грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.
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Происшествия , Роман Макаров , Анна Степанова , ФАС , Архангельская Область
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