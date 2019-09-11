Россиянин утонул в Таиланде

Гражданин России утонул в море у пляжа Карон тайского острова Пхукет . Мужчину, который пошёл плавать, волнами отнесло от берега.

Когда спасатели вытащили 60-летнего россиянина на сушу, он находился в бессознательном состоянии. Туристу провели сердечно-лёгочную реанимацию, однако это не помогло. Тело мужчины отправили на экспертизу для точного определения причины смерти, сообщает The Phuket News.

Россиянин отдыхал в расположенном недалеко от пляжа отеле. Он заселился 8 сентября и должен был выехать из номера 20 сентября.

Ранее News.ru писал, что мужчина из России утонул во Вьетнаме во время купания в шторм. Россиянин проигнорировал действовавший запрет и зашёл в море, несмотря на плохие погодные условия.