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Россиянин утонул в Таиланде 

News.ru 1 час назад
Россиянин утонул в Таиланде
Фото: globallookpress.com
Гражданин России утонул в море у пляжа Карон тайского острова Пхукет. Мужчину, который пошёл плавать, волнами отнесло от берега.
Когда спасатели вытащили 60-летнего россиянина на сушу, он находился в бессознательном состоянии. Туристу провели сердечно-лёгочную реанимацию, однако это не помогло. Тело мужчины отправили на экспертизу для точного определения причины смерти, сообщает The Phuket News.
Россиянин отдыхал в расположенном недалеко от пляжа отеле. Он заселился 8 сентября и должен был выехать из номера 20 сентября.
Ранее News.ru писал, что мужчина из России утонул во Вьетнаме во время купания в шторм. Россиянин проигнорировал действовавший запрет и зашёл в море, несмотря на плохие погодные условия.
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Происшествия , Пхукет , Таиланд
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