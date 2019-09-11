Российские пилоты по ошибке объявили о захвате пассажирского самолета

Пилоты российской авиакомпании Red Wings по ошибке отправили диспетчерам сообщение о захвате самолета. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел с лайнером Airbus A321, который летел из Москвы Анталью с 215 пассажирами на борту. Когда самолет пролетал над Черным морем, связь с экипажем прервалась, а позже диспетчеры получили сигнал о захвате судна, который пилоты отправили по ошибке.

После этого командир воздушного судна подал новый сигнал — об аварии на борту, а затем с третьей попытки сообщил верный код — об односторонней потере связи.

Тогда экипаж Red Wings принял решение развернуть лайнер в Домодедово, но позже запросил внеплановую посадку в Краснодаре. После приземления самолет осмотрели и устранили неполадки со связью, затем он благополучно вылетел в Анталью.

В июне в Индии вынесли приговор мужчине, который пошутил в самолете про бомбу, из-за чего пилотам пришлось экстренно посадить лайнер. Инцидент произошел на рейсе Jet Airways в 2017 году. Самолет следовал по маршруту Мумбаи — Нью-Дели. Биржу Кишор Салла оставил записку с сообщением о взрывном устройстве в туалете бизнес-класса.