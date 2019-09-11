В Италии российский бизнесмен сорвался со скалы, пытаясь сделать фото моря

Италии погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Паниктов, сообщает агентство Ansa

Предприниматель пытался сделать оригинальную фотографию бушующего моря.

По данным итальянских журналистов, инцидент произошёл в коммуне Ористано. Панитков пытался сделать снимок моря, которое в этот момент штормило, но не удержался и сорвался со скалы.

Гибель бизнесмена подтвердили его коллеги на странице организации в Facebook. В сообщении отмечается, что несчастный случай произошёл 6 сентября.

«Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии, так как Олега любят очень многие и искренне в нашей стране», — говорится в сообщении.

Коллеги Панитков обещали отдельно сообщить о дате и месте прощания с бизнесменом.