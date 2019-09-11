В Италии погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Паниктов, сообщает агентство Ansa
Предприниматель пытался сделать оригинальную фотографию бушующего моря.
По данным итальянских журналистов, инцидент произошёл в коммуне Ористано. Панитков пытался сделать снимок моря, которое в этот момент штормило, но не удержался и сорвался со скалы.
Гибель бизнесмена подтвердили его коллеги на странице организации в Facebook. В сообщении отмечается, что несчастный случай произошёл 6 сентября.
«Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии, так как Олега любят очень многие и искренне в нашей стране», — говорится в сообщении.
Коллеги Панитков обещали отдельно сообщить о дате и месте прощания с бизнесменом.