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Вынесен приговор по вызвавшему протесты делу об изнасиловании 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Вынесен приговор по вызвавшему протесты делу об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Трое мужчин признаны виновными в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, спровоцировавших массовые акции протестов против мигрантов, и приговорены к лишению свободы от 4 до 14 лет. О приговоре сегодня сообщил Следственной комитет России.
По данным ведомства, суд признал фигурантов дела виновными в похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и разбое. Кроме того, двое из них признаны виновными в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
«Приговором суда основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двум — в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно сообщению, следствием установлено, что в начале марта 2019 года двое обвиняемых отремонтировали автомобиль своего приятеля, однако у того не было денег для оплаты работы и он предложил расплатиться девушкой. Поздним вечером 16 марта 2019 года обвиняемый напал на шедшую по улице местную жительницу, насильно усадил ее в машину, изнасиловал и отвез в автосервис. Под утро, когда мужчины уснули, девушка сбежала и обратилась к силовикам.
«Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения. Приговор суда не вступил в законную силу», — подчеркнуло ведомство.
Изнасилование жительницы Якутска спровоцировало массовые акции протеста против мигрантов. Власти Якутии не смогли успокоить собравшихся. Начались нападения. Толпа в Якутске штурмовала мечеть. В республику прибыла делегация представителей посольства Киргизии, напомнило издание Lenta.ru.
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Происшествия , ФСИН , Lenta.ru , Якутск
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