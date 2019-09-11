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В московском метро погиб мужчина 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
В московском метро погиб мужчина
Фото: РИА Новости
На станции «Университет» Сокольнической линии московского метро погиб мужчина.
«Около 11:15 на станции метро «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жёсткий путь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УВД на Московском метрополитене.
Отмечается, что полицейские вызвали медиков, которые констатировали смерть пассажира.
Из-за инцидента не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр.
31 августа сообщалось, что в Московском метрополитене на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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