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Школьник разгромил кладбище в Новосибирской области 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Более 40 надгробий оказались повреждены и разрушены на кладбище в Искитимском районе Новосибирской области. Таковы итоги резкого приступа головной боли у местного школьника. Впрочем, ни полицейские, ни местные власти в эту версию не верят, отмечают "Вести-Новосибирск".
Поваленные памятники вечером 10 сентября обнаружили жители деревни Ургун. Стражи порядка насчитали 45 поваленных и разбитых надгробий. Выйти на след предполагаемого вандала труда не составила — в содеянном сознался семиклассник, год назад переехавший в село вместе с семьей.
"Объяснил, что шел мимо, что устал. Сел на скамейку. У него заболела голова. На него что-то нашло, и он начал это делать. Говорит, 13 памятников сломал. Отпечатки пальцев на надгробиях его", — рассказал глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий.
Следователи предполагают, что школьник был не один, но своих приятелей он не выдает.
Теперь местным властям предстоит оценить нанесенный ущерб, а потом ломать голову, как и за чей счет восстанавливать памятники, большая часть которых были установлены недавно.
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Происшествия , Видео , Криминал , ГТРК "Новосибирск" , Новосибирская Область
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