Дело Серебренникова предложили вернуть в прокуратуру

Судья в ходе заседания в среду, 11 сентября, предложила вернуть прокурору дело режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору», — сказала судья Ирина Аккуратова.
Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление.
Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект «Платформа» было потрачено 216 млн рублей при стоимости 260 млн По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».