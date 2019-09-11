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Цирковой тигр вырвался на свободу и умер 

Lenta.ru 44 минуты назад
В Китае во время циркового представления сбежал тигр. Кадры произошедшего опубликовала газета South China Morning Post.
В пятницу, 6 сентября, тигр перепрыгнул ограждение на арене цирка и скрылся в кукурузных полях. Полиция организовала экстренные поиски сбежавшего животного и призвала местных жителей не покидать свои дома.
На следующий день, около 10:30 по местному времени, власти нашли циркового тигра и усыпили его с помощью транквилизатора. Хищника повезли в зоопарк городского округа Синьсян, однако в пути зверь скончался.
Владелец зоопарка предположил, что тигра мог сбить автомобиль. На это укажут повреждения внутренних органов. Представители зоопарка проводят вскрытие и устанавливают точную причину смерти животного.
Пользователи соцсетей посочувствовали судьбе умершего тигра. Многие комментаторы призвали власти Китая запретить цирковые представления с участием зверей. «Тигры должны жить в дикой природе, а не в клетках», — написал возмущенный юзер на местном сайте Weibo.
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Происшествия , Азия , Видео , В мире , Китай
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