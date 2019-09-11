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Взрыв в посольстве: экс-командир «Альфы» рассказал о задержании украинца 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
Психически больной украинец устроил взрыв у посольства США в Москве в 1979 году, рассказал РИА Новости бывший командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев.
Зайцев — Герой Советского Союза, отставной генерал-майор. Он возглавлял «Альфу» с 1977 по 1988 и с 1992 по 1995 годы. Сегодня ему исполнилось 85 лет. По этому случают он рассказал агентству о первой боевой операции в истории группы.
Она имела место 28 марта 1979-го. В тот день мужчина проник на территорию посольства США в Москве с самодельной бомбой, сообщил американским дипломатам, что не поступил в МГУ, и потребовал отправить его на учебу в Соединенные Штаты.
Тогдашнему председателю КГБ Юрию Андропову было доложено о произошедшем. Он приказал «Альфе» прибыть в посольство. Бойцы решили вести с преступником переговоры, но и допустили применение оружия и получили на это разрешение.
Переговоры вел Зайцев. Злоумышленник представился жителем Херсона Юрием Власенко 1953 года рождения, бывшим моряком торгового флота. Он показался Зайцеву психически больным, что позже подтвердилось.
Переговорщику не удалось вынудить преступника отказаться от замыслов. По этой причине в надежде обездвижить Власенко в его правое плечо и предплечье были произведены выстрелы, однако тому удалось забежать в служебное помещение и взорвать там бомбу.
Устройство сработало неполноценно, благодаря чему здание дипмиссии не было частично разрушено, а была лишь покорежена мебель и возник пожар в служебном помещении. Тем не менее сам Юрий Власенко в результате взрыва погиб.
Комментарии14
Происшествия , Видео , Юрий Андропов , Геннадий Зайцев , МГУ , РИА Новости , Москва , США
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