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Туристы нашли послание в бутылке и спасли жизнь трем людям 

Lenta.ru 18 минут назад
Послание в бутылке спасло жизнь трем людям
Фото: Cindi Barbour
Семья застряла на вершине водопада, расположенного на реке Арройо Секо, штат Калифорния, и спаслась благодаря брошенной в воду бутылке с запиской. Об этом сообщает Washington Post.
В июле 44-летний Кертис Уотсон (Curtis Whitson) решил сплавиться по реке Салинас с возлюбленной Кристалл Рамирез (Krystal Ramirez) и 13-летним сыном Хантером (Hunter Whitson). Семь лет назад мужчина уже плавал в тех водах и хорошо знал дорогу. Когда на третий день экстремалы подплыли в самому опасному участку маршрута — к вершине 12-метрового водопада — отец обнаружил, что веревка, по которой они могли спуститься вниз, исчезла.
Уитсон объяснил, что это был единственный безопасный путь. Таким образом путешественники оказались в безлюдном ущелье без сотовой связи. Для спасения мужчина вырезал складным ножом фразу «Помогите нам!» на палке и бросил в воду. Однако палка оказалась слишком легкой и не плыла вниз по реке.
Тогда американец взял дорожную пластиковую бутылку и нацарапал с нескольких сторон слово HELP! («Помогите!»). Внутрь он положил записку с их местоположением, датировал ее 15 июня и бросил в водопад. На этот раз план сработал и послание устремилось вниз по течению.
Затем Уитсоны и 34-летняя Кристалл нашли пологий участок суши, выложили из камней буквы SOS (международный сигнал бедствия) и уснули в спальных мешках. В полночь их разбудили спасатели с громкоговорителем: «Это бригада спасателей, мы вас нашли. Оставайтесь на месте, утром мы вас заберем».
Вскоре путешественники узнали, что бутылку с посланием обнаружили два туриста. Они прочитали записку, связались с местными властями, началась поисково-спасательная операция. Несмотря на поздний час, патрульные отправились на вертолете на поиски людей и обнаружили костер американцев с помощью тепловизора и очков ночного видения.
Пилот вертолета Джо Кингман (Joe Kingman) подчеркнул, что за 23 года службы он впервые увидел, как послание в бутылке спасло людям жизнь.
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