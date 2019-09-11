Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции

«Сезон оказался очень тяжелым», — признал он.

По словам дипломата, к 10 сентября в Турции скончались 88 граждан России. Это больше, чем годом ранее. Причины смертей, «как правило, самые банальные» — состояние здоровья, несоблюдение норм безопасности, дорожно-транспортные происшествия, «злоупотребление преимуществами системы "все включено"».

«Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев», — отметил Ерхов.

Посол объяснил увеличение числа инцидентов с российскими гражданами в Турции среди прочего ростом туристического потока — к концу сезона, согласно прогнозам, страну посетят больше шести миллионов человек.

Алексей Ерхов заверил, что ведомства РФ и Турции и представители туристического бизнеса принимают меры, чтобы переломить негативную тенденцию, и выразил надежду, что им это удастся.