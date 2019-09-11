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Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции 

Рамблер + ещё 19 18 минут назад
Россияне стали чаще умирать в Турции по самым банальным причинам, рассказал РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
«Сезон оказался очень тяжелым», — признал он.
По словам дипломата, к 10 сентября в Турции скончались 88 граждан России. Это больше, чем годом ранее. Причины смертей, «как правило, самые банальные» — состояние здоровья, несоблюдение норм безопасности, дорожно-транспортные происшествия, «злоупотребление преимуществами системы "все включено"».
«Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев», — отметил Ерхов.
Посол объяснил увеличение числа инцидентов с российскими гражданами в Турции среди прочего ростом туристического потока — к концу сезона, согласно прогнозам, страну посетят больше шести миллионов человек.
Алексей Ерхов заверил, что ведомства РФ и Турции и представители туристического бизнеса принимают меры, чтобы переломить негативную тенденцию, и выразил надежду, что им это удастся.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Алексей Ерхов , РИА Новости , Турция
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