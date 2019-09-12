Блогер раскрыл детали вылазки на предприятие Роскосмоса

Блогер раскрыл детали неудачной вылазки на предприятие Роскосмоса

Видеоблогер Даниил Пустовалов, задержанный силовиками на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в Подмосковье , рассказал детали произошедшего.

Он, в частности, опроверг некоторые утверждения, в том числе те, которые озвучивал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , передает РИА «Новости».

«Мы знали, что там заброшенный объект Роскосмоса. Мы собрались компанией, потому что обычно собираемся такими группами и посещаем закрытые объекты. Я вместе с одним товарищем снимал видеорепортаж — мы видеоблогеры. Другие снимали фотографии», — рассказал Пустовалов.

По его словам, любителей заброшенных объектов интересовало посещение камеры вакуумных испытаний макета «Бурана».

«Мы собрались не только чтобы залезть куда-то, но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные», — отметил он.

После того, как компания оказалась на территории, их сразу же заметила охрана. Услышав крики сотрудников, они разбежались. Задержали компанию уже в лесу, уточнил Пустовалов.

По словам блогера, никто не планировал собирать 50 человек, изначально в чате состояли всего девять, «кто-то пару своих друзей взял». При этом задержали компанию как раз из-за того, что один из участников заранее предупредил полицию и показал скриншоты с перепиской.

Каждому участнику вылазки выписали штраф в 3 тыс. рублей по ст. 20.17 «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», после этого всех задержанных отпустили.

Как утверждает блогер, с собой у них были только фотоаппараты, рации для связи, диктофон.

«Мы не взяли инструментов, чтобы что-то открывать, что-то ломать. Максимум, что было интересное, это перцовые баллончики для самообороны в лесу», — сказал он.

При этом Пустовалов отметил, что никакой пиротехники для запуска фейерверков у них не было.

«Это был мой первый объект Роскосмоса, на который я попробовал пройти, и я понял, что все-таки следят за этим. И внешне заброшенный объект может быть незаброшенным. Никому не рекомендую посещать подобные объекты, а в особенности объекты Роскосмоса», — сказал он.

Блогер подтвердил, что у одного из задержанных действительно было иностранное гражданство — Украины. У полиции не возникло к нему никаких вопросов и после выплаты штрафа его тоже отпустили.

Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что люди, пытавшиеся проникнуть на территорию НИЦ РКП, имеют «интересное гражданство», у них обнаружили «много чего интересного».

Напомним, в субботу служба безопасности НИИ ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) задержала 14 человек, которые пытались проникнуть на режимный объект для фотографирования. В Роскосмосе заявили, что планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий.