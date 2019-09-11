В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Во вторник в Керчи, поселок Маяк, на пляже пансионата "Прибой", со слов очевидцев, один из братьев (1997 и 2004 года рождения) пошел купаться и начал тонуть. Брат бросился его спасать. Вследствие чего один из них выбраться не смог, в отношении гражданина 2004 года рождения ведутся поисковые работы", — сообщили в ведомстве.

Поиски пропавшего в море подростка возобновлены утром в среду. Спасатели отметили сильное волнение на море — штормовое предупреждение объявлено по всему побережью Крыма.