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В Крыму ищут унесенного в море подростка 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Фото: РИА Новости
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Во вторник в Керчи, поселок Маяк, на пляже пансионата "Прибой", со слов очевидцев, один из братьев (1997 и 2004 года рождения) пошел купаться и начал тонуть. Брат бросился его спасать. Вследствие чего один из них выбраться не смог, в отношении гражданина 2004 года рождения ведутся поисковые работы", — сообщили в ведомстве.
Поиски пропавшего в море подростка возобновлены утром в среду. Спасатели отметили сильное волнение на море — штормовое предупреждение объявлено по всему побережью Крыма.
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Происшествия , Керчь , Республика Крым
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