Как РФ ответила на смерть 19-летней москвички в Турции

«Молодая и красивая»: кто ответит за гибель москвички в Турции

По факту смерти 19-летней москвички после купания в турецком дельфинарии Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают руководство парка развлечений Алании в несоблюдении мер безопасности. По словам родственников погибшей, в день трагедии спасатели не сразу отреагировали на крики студентки о помощи, когда та тонула, а сотрудники дельфинария отказались предоставить родителям видео с камер наблюдения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 19-летней москвички, утонувшей в бассейне парка развлечений в Турции . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Руководство дельфинария подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия произошла 22 августа — в тот день девушка вместе со своими родителями отправилась в дельфинарий «Sealanya Seapark», расположенный в городе Алания. Там студентка решила воспользоваться услугой купания с экзотическими рыбками и, надев подводную маску с трубкой, нырнула в бассейн. Вскоре москвичка начала захлебываться и тонуть — при этом, по словам друзей девушки, она отлично плавала и не могла пойти ко дну из-за недостаточных навыков, передавал сайт kp.ru.

Из-за тяжелого обмундирования студентка не смогла всплыть и позвать на помощь, поэтому родители, отдыхающие в этот момент на шезлонге, и сотрудники парка не сразу отреагировали на происшествие, рассказали родственники погибшей сайту «КП».

Когда спасатели вытащили 19-летнюю туристку из бассейна, она уже находилась в бессознательном состоянии. Сначала за жизнь девушки боролись турецкие врачи, однако позже родители приняли решение транспортировать дочь в Москву — там ее определили в реанимацию НИИ Склифосовского, где на протяжении двух недель девушка лежала в коме.

В последние дни, по словам врачей, состояние студентки оценивалось как критически тяжелое — 2 сентября сердце москвички остановилось.

«Никто не может в это поверить. Молодая, красивая, вся жизнь была впереди. Мы общаемся с ее родителями, пытаемся поддержать», — рассказала подруга умершей сайту kp.ru.

Знакомые девушки рассказали, что ее зовут Ольга Десятова — не так давно она поступила в ВШЭ , жила с родителями в Москве.

После трагедии родственники студентки обратились к турецкому парку развлечений с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения. В ответ, по словам близких девушки, они получили отказ — сотрудники дельфинария заявили, что все кадры, снятые в тот день, были стерты по неизвестным причинам. Близким 19-летней москвички пришлось самим искать свидетелей трагедии, которые могли бы предоставить видео или фото происшествия.

Между тем проверку по факту трагедии запустила турецкая полиция. За расследованием дела следит посольство России в Турции. На данный момент главной версией произошедшего является несчастный случай.

Это не первая смерть россиянки в результате инцидента, произошедшего в турецком бассейне. Так, 5 сентября СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил дело по факту смерти 5-летней девочки на территории турецкой Анталии. Провести проверку отеля, в котором произошел инцидент, поручил лично глава СКР Александр Бастрыкин

Трагедия произошла 3 сентября в отеле Maya World Beach. В тот день девочка резвилась на водных горках вместе со сверстниками — внезапно во время плавания в бассейне ребенок начал захлебываться. Как пояснили родители, девочка стала уходить на дно из-за того, что ударилась головой о горку во время катания — все это, по словам матери погибшей, произошло мгновенно, из-за чего очевидцы происшествия не успели вовремя отреагировать.

«Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказывала женщина телеканалу РЕН ТВ.

Мать погибшей добавила, что у детского бассейна не было ни спасателей, ни камер видеонаблюдения. Девочку достали из бассейна, когда она уже была без сознания — медработники курорта приняли решение экстренно госпитализировать ребенка.

«Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — сообщали в российском посольстве в Анкаре РИА «Новости».

По словам представителя дипмиссии, турецкая полиция расследует обстоятельства трагедии. Кроме того, посольство направило запрос властям Анталии с требованием тщательного расследования последних случаев гибели российских туристов на территории страны.