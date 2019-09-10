Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, получивший ожоги в ходе акции перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске , скончался в больнице.

«Пациент скончался от полученных ожогов, не приходя в сознание», — цитирует РИА Новости представителя больницы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за инцидента у здания Госсовета.

Во время пикета мужчина держал в руках плакат в защиту удмуртского народа и языка.

По данным ИА «Удмуртия», сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.