Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, получивший ожоги в ходе акции перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице.
«Пациент скончался от полученных ожогов, не приходя в сознание», — цитирует РИА Новости представителя больницы.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за инцидента у здания Госсовета.
Во время пикета мужчина держал в руках плакат в защиту удмуртского народа и языка.
По данным ИА «Удмуртия», сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.