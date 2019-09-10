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Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов 

RT на русском 1 час назад
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, получивший ожоги в ходе акции перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице.
«Пациент скончался от полученных ожогов, не приходя в сознание», — цитирует РИА Новости представителя больницы.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за инцидента у здания Госсовета.
Во время пикета мужчина держал в руках плакат в защиту удмуртского народа и языка.
По данным ИА «Удмуртия», сессию республиканского парламента из-за ЧП перенесли с 10 на 24 сентября.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Ижевск , Удмуртская Республика
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