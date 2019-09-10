Двойная жизнь агента Смоленкова. Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами

Секретная операция

О секретной операции трехлетней давности стало известно в понедельник, 9 сентября. CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы эвакуировали из России своего «главного шпиона». Это произошло сразу после того, как Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.

Несмотря на то, что никаких подтвержденных данных о личности этого человека на данный момент нет, под историю его экстренной эвакуации подходит исчезновение сотрудника управделами президента Олега Смоленкова. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» обратил внимание, что как раз в сентябре 2017 года заметку о его исчезновении опубликовало издание Daily Storm. Тогда сообщалось, что Смоленков, его супруга и трое детей отправились в отпуск в Черногорию и бесследно исчезли. По данным источника издания, в связи с исчезновением Смоленкова 6 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации Daily Storm, Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате президента России, а в 2010 году указом тогдашнего главы государаства Дмитрия Медведева ему был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса.

Уехал и не вернулся

По факту исчезновения Смоленкова и его семьи прошло расследование. Было установлено, что 14 июня 2017 года семья покинула свою квартиру в доме на Каргопольской улице в Москве . Вместе с Олегом Смоленковым в Черногорию отправилась его супруга Антонина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком. По информации источника издания, она также являлась госслужащей и работала в аппарате правительства России . С собой за границу Смоленковы взяли троих детей: дочерей двух и семи лет и 13-летнего сына, который был прописан с ними по одному адресу в Москве.

По данным источников «Ленты.ру», Олег Смоленков действительно выехал с женой и тремя детьми в отпуск якобы в Черногорию — его хватились только после того, как он без объяснения причин не вышел на работу в июле 2017 года.

Смоленков действительно занимал высокий пост, но не в Управлении делами президента, как сообщалось вскоре после его исчезновения. Любопытно то, что звание государственного советника юстиции 3 класса (соответствует воинскому званию генерал-майора) Смоленкову присваивалось дважды: 24 декабря 2008 года — как главному советнику, причем без указания департамента, в котором тот проходил службу, и 4 февраля 2010 года — как референту департамента Военно-промышленной комиссии Правительства Российской Федерации (Комиссия реализует государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности).

В сентябре 2017 года, после появления первой (и единственной) информации о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением Смоленкова, все официальные лица от комментариев отказались. Однако источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что расследование ведется не по статье 105 УК РФ («Убийство»), а по другой, но по какой именно уточнять не стали и вообще рекомендовали «не углубляться в тему».

Есть основания предполагать, что он передал ЦРУ несколько тысяч документов о военно-промышленном потенциале, разработках, об испытаниях новейших видов вооружений. А также — о негласном сотрудничестве России и союзников в военно-технической сфере. При этом в поле зрения отечественных спецслужб он так и не попал.

Однако никто из собеседников «Ленты.ру» не берется однозначно утверждать, что эвакуированный шпион и Олег Смоленков, пропавший без вести вместе с семьей в 2017 году, — одно и то же лицо.

Кроме того, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что российские спецслужбы «интересовались» пропажей Олега Смоленкова.

Ценные, но противоречивые сведения

По данным The New York Times, завербованный в России агент был одним из самых ценных информаторов ЦРУ. Отмечается, что именно он якобы помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе Национального комитета Демократической партии

ЦРУ завербовало российского чиновника несколько десятилетий назад и следило за ним, пока он поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Американская разведка получала от него «ценные, но противоречивые» сведения, в связи с чем в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации.

В том же году американцы забеспокоились о его безопасности и захотели вывезти его из России. Он сперва отказывался, и это заставило ЦРУ заподозрить его в работе двойным агентом. Однако спустя несколько месяцев российский чиновник согласился уехать из страны.

Новый дом

Позже «Коммерсантъ» сообщил, что Олег Смоленков может находиться в Стаффорде, штат Вирджиния. Отмечается, что на сайте издания The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении Смоленковым дома в этом городе. Сделка была совершена 5 июня 2018 года, а стоимость недвижимости оценивается в 925 тысяч долларов.

Как уточняется на сайте realtor.com, дом, площадь которого составляет 760 квадратных метров, расположен на участке в 1,2 гектара. В особняке находятся шесть спален с отдельными ванными комнатами, домашний кинотеатр и тренажерные залы.

Работал или не работал

Вскоре после публикации CNN высокопоставленный чиновник МИД России назвал ее бредом. По его словам, комментировать информацию об «очень ценном агенте» сложно. «Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала», — пояснил чиновник, пожелавший сохранить анонимность. Он подчеркнул, что опубликованная информация — «чистой воды паранойя».

Представитель Управления делами президента России Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков не являлся их сотрудником. «Такой человек у нас не работал», — сказала чиновница.

Позже официальный представитель президента России Дмитрий Песков признал, что этот человек действительно работал в администрации российского президента, однако уточнил, что он был уволен несколько лет назад.

«Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр Pulp fiction — "криминальное чтиво"», — заключил Песков.

По его словам, Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — он назначался на должность не указом главы государства. Кроме того, его работа в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о Смоленкове, сказал, что лично никогда не встречался с ним и даже никогда не видел этого чиновника. Кроме того, Лавров отказался «комментировать слухи» о его деле. Министр подчеркнул, что в ходе его беседы с президентом США Дональдом Трампом никто никому не выдавал никаких секретов.

Бывший сослуживец Олега Смоленкова рассказал РИА Новости, что тот работал в посольстве России в США, где занимался «хозяйственными вопросами», включая закупку служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и для протокольных нужд. При этом собеседника агентства указал на дурную привычку предполагаемого шпиона: выпивал тот «больше обычного».

Каков ущерб

Оценки возможного ущерба от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова сильно разнятся, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на российские госструктуры.

По данным одного из источников, он занимался технической работой — отвечал за закупки, организации поездок, выполнял личные поручения начальства. «Не думаю, что он мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов», — утверждает собеседник.

Однако, по другим данным, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове , который сейчас занимает пост помощника президента России по международным делам. После возвращения в Москву он продолжил работать с Ушаковым и пользовался его доверием. Источник предполагает, что Смоленков мог владеть значимой информацией, поскольку его начальник имел прямой доступ к Владимиру Путину. «Это серьезно», — заключил он.

Кроме того, источник «Коммерсанта» в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно о Смоленкове.