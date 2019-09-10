«Короля эрекции» будут судить в Петербурге

Небезопасны и сфальсифицированы: «Короля эрекции» будут судить

«Король эрекции» Игорь Воробей обвинен в том, что его БАДы небезопасны и сфальсифицированы, а также в неуплате налогов, сообщает «Фонтанка».

49-летний Игорь Воробей — выпускник сельскохозяйственного университета в Казахстане и основатель холдинга «РИА Панда» — производителя биологически активных добавок от импотенции «Аликапс» и «Сеалекс форте».

Вчера в Сестрорецкий райсуд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело против него. Оно возбуждено по трем статьям — об уклонении от уплаты налогов, обороте фальсифицированных биологически активных добавок и производстве и хранение товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в 2010-2014 годах «Аликапс» и «Сеалекс форте» содержали не заявленный при госрегистрации тадалафил. Среди побочных эффектов этого препарата, помимо продолжительной эрекции, присутствуют мигрень, отек лица и, к примеру, обморок.