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Ребенка выставили на продажу в мессенджере 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Ребенка выставили на продажу в мессенджере
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку в связи с сообщениями о продаже ребенка. Ранее они появились в одном из мессенжеров. Уточняется, что в публикации также было фото несовершеннолетнего.
По данным следствия, москвичу 13 августа 2019 года в рекламной группе одного мобильного приложения пришло пять сообщений о продаже человека со снимком ребенка.
«В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранителньые органы примут процессуальное решение.
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