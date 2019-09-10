Бежавшему из РФ шпиону сделают пластическую операцию

Подозреваемому в шпионаже российскому чиновнику сделают пластическую операцию

Подозреваемого в шпионаже против России Олега Смоленкова перевезут в секретное убежище и предоставят максимальные меры безопасности. Такое мнение «URA.RU» высказал член Общества изучения истории спецслужб Андрей Ведяев. По его словам, скорее всего, ЦРУ получило информацию о том, что их агент близок к разоблачению.

«Ни одна спецслужба в мире не бросает своих сотрудников. Вполне возможно, что человек, работавший в нашей стране, не подозревал, что он на грани раскрытия. Обычно эти данные получают в центре, где отслеживаются данные по всем агентам», — пояснил Ведяев.

Он предположил, что мужчину и членов его семьи уже «надежно спрятали».

«Ему выдадут новые документы и при необходимости проведут пластическую операцию — иногда прибегают и к таким радикальным мерам», — пояснил собеседник агентства.