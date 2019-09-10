Российский подросток умер под футбольными воротами

В городе Ивделе Свердловской области на 14-летнего подростка упали ворота, мальчик умер. Об этом сообщило издание 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Инцидент произошел вечером 9 сентября на территории бывшего стадиона Химик, погибший оказался учеником 8-го класса общеобразовательной школы №2. Горелых рассказал, что во время игры с мячом подросток стоял в воротах, подпрыгнул и ухватился двумя руками за верхнюю перекладину конструкции. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего устаревшие ворота опрокинулись и придавили подростка. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Горелых добавил, что погибший не состоял на учете в ПДН, не имел приводов в полицию. Его мать, воспитывавшая ребенка одна, также ранее не судима.

По данным Следственного комитета, смерть подростка наступила от черепно-мозговой травмы, сообщается на сайте ведомства. СК возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).