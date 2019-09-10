Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский подросток умер под футбольными воротами 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Российский подросток умер под футбольными воротами
Фото: РИА Новости
В городе Ивделе Свердловской области на 14-летнего подростка упали ворота, мальчик умер. Об этом сообщило издание 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Инцидент произошел вечером 9 сентября на территории бывшего стадиона Химик, погибший оказался учеником 8-го класса общеобразовательной школы №2. Горелых рассказал, что во время игры с мячом подросток стоял в воротах, подпрыгнул и ухватился двумя руками за верхнюю перекладину конструкции. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего устаревшие ворота опрокинулись и придавили подростка. Прибывшие врачи констатировали смерть.
Горелых добавил, что погибший не состоял на учете в ПДН, не имел приводов в полицию. Его мать, воспитывавшая ребенка одна, также ранее не судима.
По данным Следственного комитета, смерть подростка наступила от черепно-мозговой травмы, сообщается на сайте ведомства. СК возбудил дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее в Краснодаре на территории детского сада дерево упало на двух детей и воспитательницу, один ребенок умер. Дети, на которых упало дерево, ходили в ясельную группу. Прокуратура начала проверку.
Последние новости
Рада приняла закон об импичменте президента Рада приняла закон об импичменте президента Тимати удалил возненавиденный всеми клип про Москву Тимати удалил возненавиденный всеми клип про Москву Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных Путин помиловал десятерых выданных Украине заключенных
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США87
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана44
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя97
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России200
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы5
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение