Массажиста-педофила поймали в детском санатории в Сочи

Сочи в одном из санаториев, где проходили лечение дети, больные ДЦП, поймали педофила, который работал массажистом и совершал преступления прямо во время сеансов, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, поймать педофила помог системный администратор, который просматривал архивы записей видеонаблюдения и увидел, что происходило за дверями массажного кабинета.

Установлены как минимум две жертвы педофила — шестилетний мальчик и 12-летняя девочка.

43-летний массажист написал явку с повинной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале августа суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.