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Массажиста-педофила поймали в детском санатории в Сочи 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Массажиста-педофила поймали в детском санатории в Сочи
Фото: Pixabay.com
В Сочи в одном из санаториев, где проходили лечение дети, больные ДЦП, поймали педофила, который работал массажистом и совершал преступления прямо во время сеансов, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, поймать педофила помог системный администратор, который просматривал архивы записей видеонаблюдения и увидел, что происходило за дверями массажного кабинета.
Установлены как минимум две жертвы педофила — шестилетний мальчик и 12-летняя девочка.
43-летний массажист написал явку с повинной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в начале августа суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.
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Происшествия , Криминал , Сочи
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