Экс-разведчик рассказал, как вербуют политических шпионов

«Сначала спецслужба выясняет, кто знает необходимую информацию. Смотрят на моральные качества. Кто готов предать. Лакомый кусок для них — люди с доступом к информации, у которых за рубежом находятся родственники, деньги или недвижимость», — отметил Михайлов.

Он пояснил, что в отношении такого кандидата достаточно принять «какие-то меры», и он пойдет на сотрудничество. Это может быть угроза уголовным делом, арест недвижимости. «Могут начать провокации в отношении близких. Будут выставлять такие требования, от которых он не сможет отказаться в силу своей жадности и своего отношения к стране», — говорит собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас в России необходима чистка политического аппарата, люди в котором занимаются стратегическими вопросами. По мнению Михайлова, среди них достаточно людей, у которых за границей живут родственники или находится недвижимость и банковские счета.

9 сентября CNN сообщило, что в 2017 году из России эвакуировали ценного агента ЦРУ, который работал в высших эшелонах власти. The New York Times сообщила, что агентом мог быть экс-сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, которого завербовали несколько десятилетий назад.

Смоленков исчез из России два года назад. Тогда он с женой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию. В управделами тогда информацию не комментировали.