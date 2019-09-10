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Экс-разведчик рассказал, как вербуют политических шпионов 

Ura.Ru 1 час назад
Экс-разведчик рассказал, как вербуют политических шпионов
Фото: РИА Новости
Политических шпионов вербуют с помощью шантажа и провокаций, объяснил «URA.RU» генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов. Повод для заявления возник из-за новостей о том, что в правительстве РФ несколько десятилетий работал агент ЦРУ.
«Сначала спецслужба выясняет, кто знает необходимую информацию. Смотрят на моральные качества. Кто готов предать. Лакомый кусок для них — люди с доступом к информации, у которых за рубежом находятся родственники, деньги или недвижимость», — отметил Михайлов.
Он пояснил, что в отношении такого кандидата достаточно принять «какие-то меры», и он пойдет на сотрудничество. Это может быть угроза уголовным делом, арест недвижимости. «Могут начать провокации в отношении близких. Будут выставлять такие требования, от которых он не сможет отказаться в силу своей жадности и своего отношения к стране», — говорит собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас в России необходима чистка политического аппарата, люди в котором занимаются стратегическими вопросами. По мнению Михайлова, среди них достаточно людей, у которых за границей живут родственники или находится недвижимость и банковские счета.
9 сентября CNN сообщило, что в 2017 году из России эвакуировали ценного агента ЦРУ, который работал в высших эшелонах власти. The New York Times сообщила, что агентом мог быть экс-сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, которого завербовали несколько десятилетий назад.
Смоленков исчез из России два года назад. Тогда он с женой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию. В управделами тогда информацию не комментировали.
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Комментарии1
Происшествия , Александр Михайлов , ФСБ , Правительство РФ , ЦРУ , CNN , New York Times
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