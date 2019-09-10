Российские моряки сняли на видео спасение рыбака из Северной Кореи

Российские моряки спасли у берегов Приморья рыбака из Северной Кореи , который провел 10 часов в воде после шторма. Об этом сообщил представитель регионального погрануправления УФСБ России, передает РИА Новости.

Спасение моряка попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем». На записи видно, как мужчина дрейфует в воде на пенопласте. Моряки кинули ему два спасательных круга, после чего затащили на борт и напоили чаем.

Собеседник агентства сказал, что «по виду с рыбаком все нормально», его передали пограничникам. Вскоре его отправят в Северную Корею.