Подросток в Сургуте наставил пистолет на родителей

В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

Подросток в Сургуте ХМАО ) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД

"Сегодня утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере — ред.), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.