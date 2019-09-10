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В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Подросток в Сургуте наставил пистолет на родителей
Фото: Pixabay.com
Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Сегодня утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере — ред.), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", — добавил представитель УМВД.
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Происшествия , Образование , МВД , РИА Новости , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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