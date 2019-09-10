Школьники обварились кипятком в школьной столовой

В Кузбасе школьники получили ожоги, опрокинув на себя термопот

В гимназии N24 города Междуреченск в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги кожи после того, как случайно опрокинули на себя чайник-термопот в столовой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.

Как отмечается, всех пострадавших — троих девочек и мальчика госпитализировали в Междуреченскую городскую больницу.

Одна из девочек находится в реанимации с 15% ожогов руки, ноги и тела. В настоящий момент ее состояние стабильное, врачи рассматривают перевод в ожоговый центр в Новокузнецке.

Двоих детей с 10% ожогов конечностей направлены в травматологическое отделение.

Ранее сообщалось, что мальчик скончался в Нижнем Новгороде, пытаясь вытащить дедушку из пожара.