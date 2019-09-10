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В Кузбасе школьники получили ожоги, опрокинув на себя термопот 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Школьники обварились кипятком в школьной столовой
Фото: РИА Новости
В гимназии N24 города Междуреченск в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги кожи после того, как случайно опрокинули на себя чайник-термопот в столовой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.
Как отмечается, всех пострадавших — троих девочек и мальчика госпитализировали в Междуреченскую городскую больницу.
Одна из девочек находится в реанимации с 15% ожогов руки, ноги и тела. В настоящий момент ее состояние стабильное, врачи рассматривают перевод в ожоговый центр в Новокузнецке.
Двоих детей с 10% ожогов конечностей направлены в травматологическое отделение.
Ранее сообщалось, что мальчик скончался в Нижнем Новгороде, пытаясь вытащить дедушку из пожара.
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