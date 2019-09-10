Москвичу Ходору вернули украденный велосипед

Столичные оперативники раскрыли кражу велосипеда в Басманном районе у мужчины по фамилии Ходор. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вечером 9 сентября на ул. Доброслободская правоохранители задержали 45-летнего уроженца Украины, судимого за кражу. Мужчину полностью изобличили в содеянном, он признал вину и дал показания. Похищенный велосипед марки Lapierre стоимостью 113 тыс. руб. изъяли и вернули потерпевшему», — сказал источник.
Он добавил, что против задержанного возбудили уголовное дело о краже. С фигуранта взяли обязательство о явке.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 8 сентября к оперативникам обратился 38-летний москвич по фамилии Ходор. Мужчина пояснил, что из подъезда дома в Басманном районе пропал его велосипед. В последний раз мужчина видел его вечером 7 сентября.