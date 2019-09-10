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Клиенты банка потратили лишние деньги и поплатились 

Lenta.ru 1 час назад
Клиенты банка потратили лишние деньги и поплатились
Фото: РИА Новости
Супружескую пару из штата Пенсильвания (США) обвинили в краже за то, что они потратили деньги, которые поступили на их банковский счет по ошибке, сообщает The Mirror.
В конце мая Роберт и Тиффани Уильямс обнаружили на своем счету в американском банке BB&T дополнительные 107 тысяч долларов. Вместо того, чтобы сообщить об этом, они решили потратить деньги. Пара успела купить несколько машин, оплатить счета и дать в долг порядка 15 тысяч долларов.
Когда ошибка обнаружилась, их обвинили в краже и обязали вернуть все до цента. Уильямсы перестали выходить на связь. Супругов арестовали, пока ведется разбирательство, их могут выпустить под залог в 25 тысяч долларов.
С похожей ситуацией в 2012 году столкнулся россиянин. Алексей Злобин из Чувашии потратил два миллиона рублей, которые по ошибке перечислили ему на карту. За это его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в краже.
В 2018-м житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от кассира в банке 400 тысяч рублей вместо 400 рублей и умолчал об ошибке.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Злобин , США
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