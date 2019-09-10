Рейс из Красноярска в Москву отменили из-за поломки

Самолёт из Красноярска в Москву отменили из-за неисправности

Рейс самолёта Boeing 737-800 из Красноярска Москву был отменён из-за технической неисправности. Лайнеру компании «Победа» понадобилось дополнительное техническое обследование.

Вылететь самолёт должен был в 7:15 по местному времени, но во время буксировки воздушного судна к месту старта была обнаружена неисправность. Командир экипажа принял решение отложить полёт, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

На борту находились 187 пассажиров, все они вернулись в аэропорт. Пока время вылета рейса не назначено.

Ранее News.ru сообщал, что национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию в последнюю минуту перед вылетом. Причиной стал старый долг перевозчика перед пассажиром.