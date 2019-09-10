Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолёт из Красноярска в Москву отменили из-за неисправности 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Рейс из Красноярска в Москву отменили из-за поломки
Фото: globallookpress.com
Рейс самолёта Boeing 737-800 из Красноярска в Москву был отменён из-за технической неисправности. Лайнеру компании «Победа» понадобилось дополнительное техническое обследование.
Вылететь самолёт должен был в 7:15 по местному времени, но во время буксировки воздушного судна к месту старта была обнаружена неисправность. Командир экипажа принял решение отложить полёт, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
На борту находились 187 пассажиров, все они вернулись в аэропорт. Пока время вылета рейса не назначено.
Ранее News.ru сообщал, что национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию в последнюю минуту перед вылетом. Причиной стал старый долг перевозчика перед пассажиром.
News.ru: последние новости
Бывший муж Юлии Началовой намерен взыскать с МВД 47 млн рублей Бывший муж Юлии Началовой намерен взыскать с МВД 47 млн рублей Российские моряки спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР Российские моряки спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР Опубликована переписка сестёр Хачатурян с отцом Опубликована переписка сестёр Хачатурян с отцом
Происшествия , Интерфакс , Красноярск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России366
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17124
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину9
Измена: Раскрыт мотив утопившей детей россиянки
Измена: Раскрыт мотив утопившей детей россиянки108
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Тимати удалил резонансный клип про Москву1
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение