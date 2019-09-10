Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР 

RT на русском 24 минуты назад
Моряки спасли рыбака из КНДР на пенопласте
Фото: ТАСС
Моряки из России спасли северокорейского рыбака, который несколько часов дрейфовал у берегов Приморья на куске пенопласта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального погрануправления ФСБ.
«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком всё нормально, его вскоре отправят на родину», — рассказали агентству.
По словам российских рыбаков, кореец пробыл в воде около десяти часов. Иностранца спасли и напоили чаем.
Отмечается, что многие иностранные суда скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин».
В августе у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
RT на русском: последние новости
В Шереметьеве самолёт прервал взлёт из-за срабатывания датчика В Шереметьеве самолёт прервал взлёт из-за срабатывания датчика Памфилова заявила, что не будет просить госохрану Памфилова заявила, что не будет просить госохрану В Севастополе проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка В Севастополе проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка
Происшествия , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона52
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Путин уволил почти 30 генералов и полковников63
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину3
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1760
«Есть людей»: найден способ спасти Землю
«Есть людей»: найден способ спасти Землю4
Видео
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение