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Мальчик случайно раскрыл дело о пропавшей 27 лет назад женщине 

Lenta.ru 46 минут назад
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Фото: Nancy Werenka
В канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад женщине. Об этом сообщает CBC News.
В августе 13-летний Макс Веренка (Max Werenka) с матерью Нэнси (Nancy Werenka) плавал по озеру на лодке и заметил под водой затопленную машину. Семья решила, что автомобиль связан с ДТП, произошедшим в 2009 году, и обратилась к сотруднику Королевской канадской конной полиции.
«Мы спросили его, почему полицейские не убрали ту машину, — рассказывает Ненси. — На что мне ответили: "О чем вы говорите? Мы ее, вообще-то, убрали"».
21 августа полицейские из Ревелсток прибыли на место, но из-за яркого солнца не смогли увидеть под водой автомобиль. Тогда Макс погрузился на дно озера с GoPro и заснял машину.
Спустя три дня полиция и эвакуационная служба вытащили на сушу черную модель Honda Accord. В салоне обнаружили труп 70-летней Джанет Фаррис (Janet Farris), которая без вести пропала осенью 1992 года. По словам сына Фаррис, семья предполагала, что женщина могла съехать с дороги в результате ДТП или уснуть.
Нэнси выразила гордость за сына, который помог полиции раскрыть многолетнюю загадку.
«Ему всего 13 лет, но он уже достаточно зрелый», — подчеркнула мать.
В 2018 сообщалось, что нападение насильника на полицейскую собаку помогло раскрыть преступление 25-летней давности. Полиция разоблачила преступника благодаря ДНК-тесту.
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