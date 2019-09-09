Конспиролог или разоблачитель? Кто он — немецкий детектив, расследующий крушение МН-17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил о готовности передать материалы по делу о крушении самолета МН17 на юго-востоке Украины Малайзию , если она направит запрос. В сентябре премьер Махатхир Мохаммад сказал, что страна готова выслушать доказательства Реша по делу. Детектив утверждает, что его сведения игнорируются международной следственной группой. Он также выразил готовность публично передать имеющиеся у него сведения, но пока этого не сделал. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», о вопросах к международному следствию и неоднозначности фигуры Реша.

Йозеф Реш занимается расследованием с 2014 года. Детектив заявил в интервью РИА Новости, что ему известны имена причастных к катастрофе, ее причины и другие данные, которые международное следствие игнорирует. Он несколько раз обращался к ним с открытым письмом, выражая готовность передать доказательства по делу. Однако, в условиях указано, что информация должна быть обнародована для общего доступа. В связи с этим Решу отказали.

Детектив готов также рассмотреть другие «прозрачные способы» обнародования информации.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер в первую очередь отмечает, что личность Йозефа Реша в западных СМИ сильной огласке не предается. Про него можно услышать разве что в немецкой прессе.

К обеим сторонам у эксперта есть ряд вопросов. С одной стороны, почему голландские следователи не принимают новые улики по делу? Уорнер полагает, что международному следствию хотелось бы иметь на руках все факты. К тому же необходимо держать нейтралитет в этом деле.

«Они не связались с ним, и этого я не понимаю. Голландцы должны были попросить о встрече с ним, а потом судить, имеет ли под собой какую-то основу то, что Реш показал или нет», — считает политолог.

С другой стороны детектив, который заявляет о желании публично обнародовать свои сведения, но не делает этого. Почему?

Если у него есть улики, чья достоверность может быть доказана, то они должны стать общедоступными, разве нет?

Дэниел Уорнердоктор политических наук.

Никогда не знаешь точно, стоит доверять чьим-то заявлениям или нет. К тому же, Реш занимается делом крушения с 2014 года. Его заказчик неизвестен. Возникают вопросы о том, на кого он работает. Кто ему платит? Это немного странно.

Уорнер напоминает — такие катастрофы всегда приводят к наплыву теорий заговоров. Некоторые люди могут быть просто фанатичны в отношении таких тем. Достаточно вспомнить убийство Кеннеди или трагедию 11 сентября. До сих пор существуют люди верящие, что есть теории заговора по сокрытию того, что произошло на самом деле.

Впрочем, судить действительно сложно. Детектив пока ничего не публиковал. На руках нет никакой информации.

«Многие люди сейчас стали более скептично относиться к теориям заговора. Они просто говорят: «Мы не знаем всего». Вот, что я пытаюсь сказать. Его слова могут быть правдой, а могут быть неправдой. Но я скептичен и не уверен», — говорит доктор политических наук.

К предложению премьера Малайзии по созданию нового нейтрального органа для расследования Дэниел Уорнер отнесся тоже скептично. По словам политолога, оно все равно не будет независимым и нейтральным. В этом заключается основная проблема.