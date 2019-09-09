В центре Афин обстреляли туристический автобус 

В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
ЧП произошло около семи часов вечера в понедельник. Автобус перевозил туристов из Южной Кореи.
Водитель легкового автомобиля после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина, в дверь автобуса, пишет издание "Нафтемпорики". Оно публикует фотографию автобуса с пулевым отверстием возле двери.
По предварительной информации, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.
Информации о пострадавших нет.
Полиция ведет поиски нарушителя, пишет издание.