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Женщина стирала в кишащей крокодилами реке и умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина стирала в кишащей крокодилами реке и умерла
Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com
В малазийском городке Калабакан местные жители нашли в реке изуродованный труп женщины. Об этом сообщает AsiaOne.
В субботу, 7 сентября, 33-летняя Нур Фатима Салех (Nur Fatimah Saleh) пришла с двумя друзьями к водоему постирать белье. Ее приятели осматривали местность и заметили крокодила. Они решили поскорее предупредить подругу об опасности, но та бесследно исчезла.
«Они предположили, что на Фатиму Салех напали, и позвонили в полицию», — утверждает начальник полиции города Тавау Супт Питер Умбуас. На место прибыла команда спасателей и добровольцы. В результате местные жители нашли мертвое тело женщины. По словам Питера Умбуаса, на трупе малайзийки были многочисленные раны.
Труп отвезли в больницу для установления причины смерти. У реки поставили ловушку для крокодилов.
В 2018 году сообщалось, что в ЮАР крокодил утащил ребенка, стиравшего в реке белье. Полиция узнала о произошедшем на следующий день и отправилась на поиски мальчика, но не смогла его найти.
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