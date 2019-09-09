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Тело мужчины нашли в кабине лифта на юге столицы 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Тело мужчины нашли в кабине лифта на юге Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Тело мужчины обнаружили в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
Как рассказали правоохранители, труп неизвестного нашли в кабине лифта днем 8 сентября. Инцидент произошел в доме на Варшавском шоссе, уточнил собеседник агентства, отметив отсутствие признаков насильственной смерти на теле.
Полицейские устанавливают личность умершего. Тело доставили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.
В июле в лифте дома на юго-западе Москвы ограбили предпринимателя. Это случилось в многоэтажке на Большой Черемушкинской улице. По словам потерпевшего, злоумышленник, угрожая похожим на нож предметом, отобрал у него телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о разбое. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 20-летний безработный.
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