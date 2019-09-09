Тело мужчины нашли в кабине лифта на юге Москвы

Тело мужчины нашли в кабине лифта на юге столицы

Тело мужчины обнаружили в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Как рассказали правоохранители, труп неизвестного нашли в кабине лифта днем 8 сентября. Инцидент произошел в доме на Варшавском шоссе, уточнил собеседник агентства, отметив отсутствие признаков насильственной смерти на теле.

Полицейские устанавливают личность умершего. Тело доставили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.

В июле в лифте дома на юго-западе Москвы ограбили предпринимателя. Это случилось в многоэтажке на Большой Черемушкинской улице. По словам потерпевшего, злоумышленник, угрожая похожим на нож предметом, отобрал у него телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о разбое. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 20-летний безработный.