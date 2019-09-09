Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК

Наталья Синдеева выложила повестку, подписанную старшим следователем по особо важным делам Рустемом Габдулиным, на своей странице в Facebook.

По словам Синдеевой, адрес, с которого на редакционную электронную почту «Дождя» пришла повестка, заканчивался на inbox.ru.