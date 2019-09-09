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Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Фото: РИА Новости
Следственный комитет вызвал на допрос генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву. О каком деле идёт речь, в документе не говорится.
Наталья Синдеева выложила повестку, подписанную старшим следователем по особо важным делам Рустемом Габдулиным, на своей странице в Facebook.
По словам Синдеевой, адрес, с которого на редакционную электронную почту «Дождя» пришла повестка, заканчивался на inbox.ru.
Как писал News.ru, в начале августа Наталья Синдеева сообщала, что налоговая инспекция начала внеплановую проверку «Дождя». По её мнению, действия могли быть связаны с тем, что телеканал освещал протесты в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля.
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Происшествия , Наталья Синдеева , Федеральная налоговая служба , Мосгордума , СКР
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