В московском гараже обнаружили львёнка

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Фото: AP Photo / Koji Ueda

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве , изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования. "По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар", — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.