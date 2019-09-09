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В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
В московском гараже обнаружили львёнка
Фото: AP Photo / Koji Ueda
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
"По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.
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