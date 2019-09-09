Напавшего на главу ЦИК Памфилову отправили в СИЗО

Мужчина признал признал вину. Ему грозит до 12 лет колонии.

36-летний уроженец Казахстана Башит Карабалаев обвиняется по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ . Ему грозит до 12 лет колонии.

Как ранее сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко , Карабалаев рассказал, что не знал, кто живет в доме. Он выбрал его для разбойного нападения только потому, что здание находилось неподалеку от места, где он ночевал.

Следствие устанавливает, где Карабалаев добыл электрошокер.

Напавшего на главу ЦИК задержали 7 сентября. Он признался, что приехал в Россию на заработки, и пожаловался, что долгое время не мог найти работу. В дом к Памфиловой мужчина влез за продуктами, не зная при этом, к кому именно вламывается.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель атаковать Памфилову в преддверии международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.