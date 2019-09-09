Стрелявший в ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев заявил, что мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Грозном, планировал другие нападения на стражей порядка. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, полицейские попытались задержать преступника, который планировал совершить ряд нападений на правоохранителей, однако он начал стрелять и его ликвидировали.
Дудаев добавил, что силовики сработали на "отлично".
Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Грозном мужчина из машины открыл стрельбу по силовикам.