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Стрелявший в сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие нападения 

Газета.Ru 33 минуты назад
Стрелявший в ГИБДД в Грозном планировал другие атаки
Фото: РИА Новости
Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев заявил, что мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Грозном, планировал другие нападения на стражей порядка. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, полицейские попытались задержать преступника, который планировал совершить ряд нападений на правоохранителей, однако он начал стрелять и его ликвидировали.
Дудаев добавил, что силовики сработали на "отлично".
Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Грозном мужчина из машины открыл стрельбу по силовикам.
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Происшествия , ГИБДД , Грозный , Чеченская Республика
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