Стрелявший в ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

Стрелявший в сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие нападения

Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев заявил, что мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Грозном , планировал другие нападения на стражей порядка. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, полицейские попытались задержать преступника, который планировал совершить ряд нападений на правоохранителей, однако он начал стрелять и его ликвидировали.

Дудаев добавил, что силовики сработали на "отлично".

Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Грозном мужчина из машины открыл стрельбу по силовикам.